Brambati: “Inter? Ho sentito oggi una persona vicina all’Udinese: mi ha chiesto se…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati, ex calciatore, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: "Fare pronostici adesso rischi brutte figure. Mi ricordo che di questi tempi il Napoli non era inserito nemmeno nelle prime quattro. Sulla carta mi sembra il Napoli un filino avanti, ma ha perso un baluardo difensivo come Kim e l'allenatore, oltre al ds. Il ds è un collante per lo spogliatoio ma non solo, quindi credo che il Napoli si sia privato di qualcosa d'importante. L'Inter ha perso almeno due giocatori che regalavano gol e pesantezza, ossia Dzeko e Lukaku. E aggiungerei Skriniar e Brozovic, che erano comunque dei pilastri. Ci sono dei punti interrogativi nelle cessioni e anche negli acquisti. Thuram ad esempio non so se ti potrà fare 20-25 gol, non è nel suo dna. In più c'è il voltafaccia di Lukaku. Capisco l'impulsività dei giocatori, che parlano di tradimento, ma sentire da dirigenti che non vale niente come uomo a me dispiace. Non è che un uomo si misura solo dalla sua decisione di andare in un posto. Siamo liberi o no di cambiare le opinioni? E poi non conosciamo la verità".