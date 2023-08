Inter, svelata la prima offerta per Arnautovic: “Al Bologna 8mln con questa contropartita”

"Sul fronte bolognese, invece, ciò che dà forza ai nerazzurri è la spinta fortissima di “Arna”, che vuole un ultimo giro di giostra in carriera con una big. Il fratello-agente ha chiesto pubblicamente la cessione (...). La società emiliana, però, ha un atteggiamento rigido, come già visto nel no detto al tentativo romanista. Stavolta hanno stoppato una prima offerta interista da 8 circa che comprendeva Sensi: Stefano, però, non è il centrocampista cercato da Motta. Il Bologna chiede 12 milioni, con bonus che possano avvicinare la valutazione di 15. I nerazzurri, forti della voglia di tornare di Marko, hanno ascoltato, pronti a voltarsi verso il Portogallo".