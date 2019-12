Vp. Flamengo: “Gabigol? Definiremo tutto, potrebbe esserci una bella sorpresa. Anche se…”

Domani a Doha si gioca la finale del Mondiale per Club tra il Liverpool, vincitore della Champions League, e il Flamengo, fresco trionfatore nella Copa Libertadores. Alla vigilia della grande sfida, il vicepresidente del club brasiliano, Marco Braz, ha parlato a ESPN Brasil della situazione relativa al futuro di Gabigol, il cui prestito dall’Inter con la società scade il 31 dicembre e la cui situazione è ancora tutta da definire. Ecco le parole di Braz:

“Quella di Gabigol è una situazione un po’ diversa da quella di Jorge Jesus (allenatore del Flamengo, ndr), perché il suo contratto scade il 31 dicembre. E’ un giocatore sul quale il Flamengo sta lavorando. Ad un certo punto, lui ha capito che non era il momento di parlare. Anche noi a un certo momento abbiamo capito che non era il momento di parlare. Ma questo non inficia l’ottimo rapporto che abbiamo con lui. Dopo il Mondiale per Club, inizieremo a cercare di definire tutto. Potrebbe anche succedere quello che è successo l’anno scorso, quando non abbiamo definito la trattativa a dicembre, ma a gennaio. Ma possiamo anche avere una bella sorpresa. Resteremo qui fino a domenica (a Doha ndr), avremo il tempo di incontrare il suo entourage“.

(Fonte: ESPN Brasil)