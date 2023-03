Inter, altra chance per Brozovic. Ma in estate può finire sul mercato: il possibile scenario

"Sarebbe una sorpresa se dopo una delle peggiori partite della stagione, l’Inter non reagisse in maniera rabbiosa contro il Lecce Battere una squadra che alla prima giornata, con 7 debuttanti in A, si arrese solo a una zampata in mischia di Dumfries al 95’, non è una garanzia per il prossimo futuro che prevede il trittico Spezia-Oporto-Juventus, ma è comunque l’ennesima — necessaria — ripartenza. Non solo per tornare al secondo posto, ma anche per provare a consolidare di nuovo l’autostima dopo una settimana di confronti società-tecnico e tecnico-squadra e dopo il pranzo di venerdì con il presidente Zhang ad Appiano", spiega il Corriere della Sera.