Brozovic saluta l’Inter, tutto fatto con l’Al Nassr. Inutile il tentativo del Barça

"Il Barcellona ha provato fino all’ultimo a inserirsi, puntando sul fascino della maglia e della storia del club e facendo scendere in campo direttamente il tecnico Xavi, uno dei maestri del ruolo nella storia recente. Ma la trattativa per portare Brozo in Arabia Saudita era troppo avanti per cambiare percorso. Oggi è atteso quindi un ultimo passaggio formale tra le parti, prima di giungere alle firme sui contratti. L’Inter cede così quello che poteva diventare il prossimo capitano dopo l’addio di Handanovic e D’Ambrosio. Dopo aver passato diverse stagioni da centro di gravità, l’ascesa di Calhanoglu nel ruolo di regista ha fatto crollare lo status di intoccabile di Brozo, che saluterà dopo otto stagioni", si legge sul quotidiano.