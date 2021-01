Inter: Brozovic, ci ha preso gusto: assist nelle ultime quattro di Serie A. L’ultima volta…

È tra gli uomini ‘col posto fisso’ nell’Inter di Conte. Nel senso che l’allenatore punta molto su di lui e anche con la Juventus Marcelo Brozovic sarà in mezzo al campo da titolare. Lo dicono pure i numeri. Su 17 giornate di Serie A ha giocato quindici volte e ha saltato due partite solo a causa del covid19.

Per 12 volte ha cominciato da titolare, tre volte dalla panchina (contro Napoli, Spezia e Verona). Il croato in media esegue 61 passaggi a partita con una percentuale di passaggi completati del 89% e ha effettuato finora un gol (con il Parma) e sei assist.

Uno lo ha fatto con il Bologna, gli altri cinque sono arrivati tutti nelle ultime quattro partite (contro Verona, Crotone, Samp e Roma), due nell’ultima contro i giallorossi di Fonseca. E servendo almeno un assist per un suo compagno nelle ultime quattro partite in Serie A Brozovic si è meritato una medaglia: nessun giocatore nerazzurro ha fatto meglio in campionato dalla stagione 2004-2005.

(fonte: inter.it)