Brozovic accelera, convocato già con la Samp? “Ma non sarà facile ritrovare la poltrona”

Il centrocampista sta recuperando a tempo di record e potrebbe essere a disposizione per la sfida contro i blucerchiati

"Senza di lui, sembrava che l’Inter non potesse quasi giocare a pallone: su questo equivoco i nerazzurri hanno perso, infatti, l’ultimo scudetto. Brozo sta, però, recuperando a tempo di record e potrebbe strappare una convocazione presto, col Bayern Monaco o addirittura sabato con la Samp. Non è un’eresia, ma per il croato ritrovare la vecchia, comoda poltrona da regista potrebbe essere più difficile del previsto", analizza La Gazzetta dello Sport.