I milanesi preferirebbero un’offerta solo economica per poi rivolgere le proprie attenzioni sugli obiettivi individuati

Non solo l'Al Nassr su Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato resta infatti, secondo Sportitalia, sul taccuino del Barcellona, con Xavi che lo apprezza particolarmente: "Il tecnico del Barcellona vorrebbe aggiungere altra qualità al reparto, ed ha inserito Gundogan come priorità assoluta per la campagna estiva.