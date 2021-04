Brozovic out, scelta a sorpresa di Conte in regia. Ballottaggio Gagliardini-Vecino

Con il croato fuori per squalifica, il tecnico dell'Inter sceglie Barella come play e per l'altra mezzala è sfida tra i due centrocampisti

Andrea Della Sala

Dopo la vittoria col Bologna, l'Inter sarà di nuovo in campo mercoledì sera con il Sassuolo di De Zerbi. In vista della sfida coi neroverdi, Conte dovrà fare a meno di Brozovic e Bastoni squalificati. Per sostituire il croato in regia, il tecnico valuta diverse opzioni, ma potrebbe fare la stessa scelta dell'andata.

"Al posto di Brozovic, indizio che arriva dalla parte di andata, dovrebbe giocare Barella. A quel punto Eriksen sarebbe la mezzala sinistra, balla la terza maglia: sono in corsa Gagliardini e Vecino", riporta Sky Sport.