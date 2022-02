Perisic-Brozovic, l’Inter resta croata. SM: “Gli agenti hanno fatto la stessa richiesta”

Marcelo Brozovic e Ivan Perisic sono ad un passo dal rinnovo di contratto con l'Inter: i segnali sono positivi

Marcelo Brozovic e Ivan Perisic sono ad un passo dal rinnovo di contratto con l'Inter. Ci sono segnali positivi in merito alle trattative per il prolungamento dell'accordo con i due croati, diventati due punti di riferimento per l'Inter. "Gli agenti dei due giocatori chiedono 6 mln di euro, sono entrambi indispensabili e insostituibili", il commento di Sport Mediaset. Per Brozovic, specialmente, l'Inter non ha in casa alternative plausibili, anche se oggi, contro il Sassuolo, giocherà Barella nelle vesti di regista. Al posto di Perisic ci potrebbe essere Gosens, preso a gennaio, ma il croato è diventato duttile e fondamentale per la sua versatilità. "L'Inter non può fare a meno delle sue due stelle croate se vuole inseguire lo scudetto della seconda stella", conferma Sport Mediaset.