Brozovic, retroscena Barcellona: “A giugno proposto all’Inter questo scambio”

L’Inter procederà ad una nuova proposta per cercare di blindare Brozovic. Retroscena sull’interesse del Barcellona

Sono ore calde in casa Inter per quanto riguarda la questione legata al futuro di Marcelo Brozovic. Il club è infatti sul rush finale per rinnovare il contratto del suo centrocampista in scadenza a giugno 2022. Il croato, pilastro insostituibile dell'undici nerazzurro, ha però diversi estimatori in giro per l'Europa, con una squadra che ha concretamente provato a prenderlo in estate, come riporta Sportitalia: "L’Inter procederà ad una nuova proposta per cercare di blindare Brozovic. Retroscena sull’interesse del Barcellona: ai tempi del sondaggio nerazzurro per Emerson Royal il Barça rispose che avrebbe gradito in cambio il croato", riferisce Gianluigi Longari.