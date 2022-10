Non solo Lukaku, si avvicina anche il rientro di Brozovic: c’è una data cerchiata

L'infermeria si sta svuotando in casa Inter. Romelu Lukaku potrebbe tornare in campo già mercoledì contro il Viktoria Plzen

"Le belle notizie dall’infermeria non si fermano comunque a Lukaku. Anche Gagliardini ha lavorato in gruppo ed è pronto al rientro, mentre procede spedito il recupero di Marcelo Brozovic: per il regista croato l’orizzonte resta sempre la sfida in casa della Juve del 6 novembre. C’è ottimismo, ma anche in questo caso cautela: il Mondiale è alle porte e la stagione è lunga. Vietato rischiare", commenta La Gazzetta dello Sport.