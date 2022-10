GdS – Inter, Brozovic torna post Mondiali? “No, il piano e quando può rientrare”

Marcelo Brozovic spinge sull’acceleratore per tornare il prima possibile a disposizione in casa Inter . Ancora non è pronto ad aggregarsi al gruppo, ma i progressi sono evidenti. E La Gazzetta dello Sport oggi parla così del piano ad hoc per il suo recupero, con un chiaro obiettivo già fissato.

“Brozovic rientra a Monaco. E poi da titolare contro la Juventus. È il piano di recupero del centrocampista, che sta smentendo le voci - alcune provenienti dalla Croazia - secondo cui sarebbe tornato in campo solamente per il Mondiale e non prima. Il regista si è sottoposto a inizio settimana ad alcuni esami, che saranno ripetuti all’inizio della prossima. La lesione ai flessori della coscia sinistra è in via di assorbimento: Inzaghi può sperare di averlo con sé alla fine del mese, in tempo per essere aggregato per l’ultima gara di Champions con il Bayern, e così da tornare completamente a disposizione per la sfida di Torino, terzultima gara prima della sosta Mondiale”, si legge.