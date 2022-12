Brozovic torna dall’Inter, è ora di riprendersela. Per Inzaghi più opzioni

Il croato non gioca da titolare nella squadra nerazzurra da settembre e la squadra ha imparato a gestirsi in sua assenza

Eva A. Provenzano

Si deve riprendere l'Inter perché l'ultima volta che è stato in campo da titolare era nella gara con l'Udinese, 18 settembre. Il 4 gennaio a San Siro arriva il Napoli e Inzaghi avrà bisogno di uno dei suoi uomini migliori, Marcelo Brozovic. Reduce dal terzo posto al Mondiale con la sua Croazia, il centrocampista dovrà dimostrare di essersi ritrovato e dovrà riprendersi la titolarità. E dovrà farlo nel momento in cui il tecnico è riuscito a fare a meno di lui grazie al buon lavoro fatto dagli altri centrocampisti.

Il tecnico nerazzurro avrà da gestire un reparto che ha ora 4 titolari per 3 posti. E modellerà l'assetto della squadra in base agli impegni e alla forma dei calciatori. "Da ottobre la squadra si è abituata a "girare" con Hakan Calhanoglu come regista, che è un giocatore differente rispetto a Brozovic e di conseguenza impone tempi e stili diversi. Lo stesso vale di conseguenza per Mkhitaryan come mezzala sinistra, posizione lasciata libera proprio dal turco impegnato da centrale. Insomma, con i quattro centrocampisti a disposizione ci sarà un Inzaghi alle prese con un piacevole dilemma prima delle varie riunioni tecniche pre-partita", si legge su La Gazzetta dello Sport.

Nel percorso della Croazia ai Mondiali il calciatore nerazzurro è sembrato del tutto rinnovato. Ha saltato l'ultima partita, quella contro il Marocco per il terzo posto per non rischiare nulla. Si prepara ora alle nuove sfide della squadra nerazzurra, a partire proprio dalla sfida con il Napoli di Spalletti. Il giocatore si è tagliato le vacanze, farà un richiamo della preparazione e poi sarà pronto a mettere in difficoltà il mister.

L'allenatore "non lascerà il suo 3-5-2, ma non va escluso che saltuariamente Calhanoglu possa accentrarsi da regista permettendo a Marcelo di "staccarsi": più imprevedibilità a partita in corso, più apporto offensivo per un Brozovic che già da mediano pensante ha segnato due gol in 7 partite di campionato da titolare", conclude la rosea.

