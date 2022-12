GdS – Inter, controlli per de Vrij verso il Napoli. Brozovic ha dato questo segnale

Tre buone notizie e un nuovo stop in casa Inter dopo l’allenamento odierno svolto ad Appiano Gentile. La ripresa contro il Napoli si avvicina, ecco le novità in arrivo dal campo per Simone Inzaghi: “In allenamento si è fermato Stefan De Vrij, colpito duro alla caviglia e quindi destinato a saltare la partita di giovedì contro il Sassuolo (amichevole). Con un trauma alla caviglia, poi, solo le sensazioni del diretto interessato possono dare il definitivo via libera e quel momento è lontano qualche giorno. Lo staff medico effettuerà infatti i consueti accertamenti e poi valuterà una prima stima di recupero, con il Napoli all'orizzonte (4 gennaio): la sua presenza non può essere al momento esclusa né data per scontata. Seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni.