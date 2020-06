Inter, Brozovic non salterà solo la Sampdoria: i dettagli. Ma Conte ha le idee chiare

Brutta tegola per l’Inter in vista della sfida di campionato contro la Sampdoria. Come annunciato ieri dalla società con un comunicato ufficiale, Brozovic non sarà a disposizione per via di un problema fisico: “L’Inter riparte, con vecchi problemi e l’ambizione di sempre: da un lato c’è l’ultima tegola da registrare, con l’infortunio a Brozovic (risentimento al muscolo tibiale posteriore della gamba sinistra) che costringerà il croato a saltare Samp e Sassuolo”, commenta la Gazzetta dello Sport che spiega anche la scelta di Conte di affidare la regia a Barella, al cui fianco agirà Gagliardini, mentre Eriksen farà da collante tra centrocampo e attacco.