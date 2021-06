Inter, Brozovic: “Felicissimo per lo scudetto. Con Conte ottimo rapporto, ma se…”

Alla vigilia della gara contro l'Armenia, Marcelo Brozovic è intervenuto in conferenza stampa

Alla vigilia della gara contro l'Armenia, Marcelo Brozovic è intervenuto in conferenza stampa insieme al c.t. Zlatko Dalić. Il centrocampista è tornato sulla vittoria dello scudetto con l'Inter: "Abbiamo finalmente vinto il titolo, ecco perché sono davvero felice. Prima di allora, ho perso due finali importanti, quella in Russia con la Croazia contro la Francia e l'anno scorso la finale di Europa League. Ecco, finalmente è arrivato anche un titolo per me, spero di non fermarmi qui".