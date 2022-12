Inter, Brozovic non convocato col Sassuolo: cosa c’è dietro. E con il Napoli…

Cosa c’è dietro il lavoro personalizzato che in questi giorni sta svolgendo Marcelo Brozovic in casa Inter. Lo svela La Gazzetta

Cosa c’è dietro il lavoro personalizzato che in questi giorni sta svolgendo Marcelo Brozovic in casa Inter. Lo svela La Gazzetta dello Sport con vista sul Napoli: “Più che una speranza, è una convinzione: le possibilità di vederlo in campo contro il Napoli aumentano con il passare delle ore. La risposta alle sollecitazioni in allenamento ha fugato ogni dubbio: sta bene e il problema accusato nella semifinale del Mondiale è già un ricordo.