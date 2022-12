Inter, Marotta a caccia di nuovi Onana e Mkhitaryan: 7 parametri zero in lista

La priorità in casa Inter sono sicuramente i tanti giocatori in scadenza di contratto al 30 giugno 2023. Su tutti Milan Skriniar, ma ricordiamo anche i vari Edin Dzeko e Stefan de Vrij, per fare solo tre nomi. Il duo Marotta-Ausilio nel frattempo è concentrato anche su un altro fronte caldo: quello dei giocatori in scadenza, ma dalle altre squadre, ossia i futuri parametri zero. Solo nell'ultima stagione, l'Inter ha chiuso per André Onana e Henrikh Mkhitaryan proprio a zero rispettivamente da Ajax e Roma. Ragionamenti in corso, con 7 nomi su tutti in lista al momento e non è da escludere che ne emergano di nuovi col passare delle settimane.