TS – Infortunio Brozovic, salterà anche Juve-Inter? Ecco la speranza di Conte

“Ieri Beppe Marotta e Piero Ausilio sono rimasti in sede fino a tarda ora. Oltre a sistemare le ultime pratiche per Moses, hanno moltiplicato i contatti sulla direttrice che porta al Tottenham e a Christian Eriksen. Oggi Martin Schoots, procuratore del danese, incontra Daniel Levy, presidente del club, per risolvere alcune pendenze tra le parti (possibile che venga chiesto un sacrificio al giocatore per liberarlo già a gennaio). L’Inter, una volta chiuso il fronte tra Eriksen e il Tottenham, provvederà a recapitare l’offerta giusta per ottenere il via libera”. Apre così l’articolo di Tuttosport in merito agli aggiornamenti sulla vicenda Eriksen. L’intesa non è lontana visto che la distanza tra domanda (20 milioni) e offerta (13 più 2) non è eccessiva.

BROZOVIC – Le parole di Ausilio sembrano confermare che l’affare Eriksen è a buon punto. “Il primo ad augurarsi che i “direttori” facciano in fretta è Antonio Conte che attende con grande trepidazione gli esiti degli esami strumentali a cui verrà sottoposto Marcelo Brozovic dopo la distorsione alla caviglia sinistra patita nel finale di partita a Lecce in uno scontro con Deiola. Il timore è che possano essere interessati i legamenti e che il croato possa saltare la gara con la Juve in calendario per il 1° marzo”, spiega Tuttosport che anticipa già le mosse di Conte a centrocampo. “Con il Cagliari toccherà a uno tra Sensi e Borja Valero sostituire l’Epic nerazzurro mentre dalle prossime partite Sensi verrà piazzato nel ruolo di play con Eriksen mezzala di gran qualità”.