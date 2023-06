Sky – Brozovic ha preso tempo. C’è il Barcellona, ma l’offerta non supera i 18 mln

Brozovic si è preso tempo. Sembrava pronto a dire sì all'offerta dell'Al Nassr, oggi ha cambiato le carte e ha chiesto 30 milioni netti a stagione. Stessa cifra ma divisa in due anni, magari pensando di rientrare nel calcio europeo. Bisogna capire se ci sono ancora i margini per andare avanti in questa trattativa.

C'è sempre il Barcellona che spinge per avere il croato. Si allungano i tempi della trattativa, si abbassa l'incasso dell'Inter perché il Barcellona potrebbe arrivare a 18 milioni, non di più. Lo stesso per lui perché in Spagna sarebbe un ingaggio a salire, 7 il primo anno, 8 il secondo, 9 il terzo.