Il Brugge non vuole rimetterci per Buchanan: ecco quanto chiede all’Inter

E' ormai chiaro come sia praticamente certo l'addio di Tajon Buchanan dal Brugge. Con l'Inter che è in pressing e che vuole affondare già a gennaio, come scrive il Corriere dello Sport: "In casa Bruges le scelte tecniche riflettono la mancata intenzione del canadese di rinnovare il contratto in scadenza nel 2025. La società belga non vuole rimetterci e per il trasferimento parte da una quotazione vicina ai 12 milioni. I dirigenti interisti potrebbero spingersi fino a 7-8 milioni, ma non essendoci risorse a disposizione per il mercato invernale si ragiona soltanto sulla base di un prestito con obbligo di riscatto".