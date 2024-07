Dopo l'operazione per la rottura della tibia, l'esterno dell'Inter, che ne avrà per almeno quattro mesi, ha lasciato un messaggio sui social

Tajon Buchanan riparte, con la ferma volontà di tornare quanto prima in campo. Dopo l'operazione per la rottura della tibia in allenamento con il Canada, l'esterno dell'Inter, che ne avrà per almeno quattro mesi, ha lasciato questo messaggio sui social per ringraziare tutti per l'affetto ricevuto.