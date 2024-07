In vista della prossima stagione, l'Inter deve già fronteggiare il primo infortunio. Buchanan rimarrà fuori per circa 4 mesi e sulla fascia sinistra si è aperto un piccolo buco. Il club nerazzurro deve decidere se tornare sul mercato o se rimpiazzarlo con un elemento della rosa.

"Arrivederci all’autunno: Tajon Buchanan ieri si è sottoposto all’intervento alla tibia destra fratturata in allenamento con il Canada e tutto è filato liscio, operazione perfettamente riuscita. I tempi di recupero, però, restano lunghi, perché l’esterno 25enne arrivato a gennaio dal Bruges tornerà disponibile non prima di novembre. Questo, per i dirigenti interisti, è il momento delle riflessioni, come ha spiegato ieri il presidente Beppe Marotta", scrive La Gazzetta dello Sport.