Inter, tutto ok per Buchanan. Oggi l’ufficialità e il passaggio ad Appiano. Tribuna col Verona?

"Per questo nel quadretto manca solo una cosa, il comunicato ufficiale con cui l’Fc Internazionale annuncia il tesseramento del primo canadese della sua storia, un 24enne specializzato in dribbling pronto a rinforzare la batteria degli esterni. La comunicazione dai canali del club arriverà oggi in mattinata e sarà accompagnata anche dalle prime parole nerazzurre di Tajon. Buchanan passerà comunque da Appiano per conoscere i compagni e dare un’occhiata alle strutture ed è ancora da decidere se vedrà Inter-Verona dalla tribuna di San Siro. Lo aspetta, infatti, un passaggio al consolato italiano di Bruxelles per il permesso di soggiorno", scrive il quotidiano.