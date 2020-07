Sky – Inter, buone risposte ieri da Lukaku. Oggi le certezze, ma c’è una sensazione

Il dilemma in casa Inter, in vista della gara di domani contro la Roma, è legato alla presenza o meno di Romelu Lukaku. Secondo quanto riporta Sky Sport, la sensazione è che Lukaku ci sarà, da vedere se dal primo minuto o dalla panchina. Le certezze le si avranno però nel pomeriggio: ieri il belga ha svolto un lavoro personalizzato sul campo che ha dato buone risposte. C’è dunque ottimismo perché possa allenarsi con i compagni oggi e partire per Roma. Lui vorrebbe giocare e Conte vorrebbe metterlo in campo, riporta l’emittente.