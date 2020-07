Sky – Verso Roma-Inter, una buona notizia per Conte: Barella è recuperato. Lukaku…

Dopo la vittoriosa trasferta di Ferrara, l’Inter prepara la gara contro la Roma in programma domenica sera all’Olimpico. Secondo quanto riporta Sky Sport, Romelu Lukaku oggi ha svolto un lavoro personalizzato intenso sul campo, ancora non è tornato in gruppo, diventa fondamentale quello che accadrà domani. Sicuramente si proverà ad averlo in campo a Roma e un tentavo sarà fatto. Buone notizie per Antonio Conte che ritrova Nicolò Barella. Il centrocampista oggi si è allenato in gruppo e potrebbe giocare dall’inizio contro i giallorossi.

(Sky Sport)