Repubblica – A Torino schifosi ‘buu’ razzisti per Lukaku. La procura li ha colti?

Repubblica, ad esempio, torna su quanto accaduto nel derby di Roma: "Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea per il coro «in sinagoga vai a pregare, ti farò sempre scappare», rivolto dai tifosi della Lazio ai romanisti durante il derby e ascoltato da tutto lo stadio, poteva chiudere la curva nord. Ha scelto invece di congelare la squalifica per dodici mesi, sperando che serva come deterrente. Un nuovo episodio farebbe infatti scattare il lockdown della curva. Il giudice però aveva chiaro come gli ultrà laziali si fossero resi protagonisti dello stesso coro anche pochi giorni fa a Monza, due settimane dopo il derby della vergogna: lo hanno cantato due volte, almeno 200 persone in un caso, 400 nell’altro".