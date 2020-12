Non più alle 12.30, ma alle 12.45. La partita della ‘Sardegna Arena’ tra Inter e Cagliari, che aveva fischio d’inizio fissato per le 12.30, comincerà con un quarto d’ora di ritardo. Problemi di regia hanno fatto slittare l’inizio della partita tra gli uomini di Conte e quelli di Di Francesco di un quarto d’ora come è stato comunicato da fonti nerazzurre.