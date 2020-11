Cagliari, si riapre la pista Nainggolan? Inter, già pronta la richiesta: sì a gennaio in cambio di…

Radja Nainggolan può tornare al Cagliari già a gennaio. Nonostante le smentite, il patron del club sardo Tommaso Giulini lavora sottotraccia per regalare al suo allenatore Eusebio Di Francesco il centrocampista belga, utilizzato col contagocce da Antonio Conte in questo avvio di stagione.

Secondo quanto riporta CalcioCasteddu, c’è uno spiraglio in vista della prossima sessione di mercato. L’Inter avrebbe chiesto informazione circa Alessio Cragno. Il club nerazzurro è a caccia dell’erede di Samir Handanovic e valuta anche il classe 1994 di proprietà del Cagliari. Secondo La Nuova Sardegna, la società di viale della Liberazione avrebbe chiesto un’opzione sull’estremo difensore per giugno 2021: in cambio Nainggolan potrebbe tornare al Cagliari a gennaio.

Il club sardo resta in pole in caso di addio di Nainggolan all’Inter, che lo ha trattenuto in estate ma che potrebbe decidere di lasciarlo partire già nella prossima sessione di mercato.