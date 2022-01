Sky – Inter: Caicedo, operazione chirurgica. Arrivo Gosens geniale: il club…

L'analisi del canale satellitare rispetto alle due trattative che i nerazzurri hanno chiesto in questa sessione invernale

«L'Inter ha preso Caicedo con gli stessi soldi con cui avrebbe pagato Sensi. È stata un'operazione chirurgica, perfetta dal punto di vista tecnico perché accontenta l'allenatore e dal punto di vista tattico perché completa la formazione con un attaccante di scorta. Gosensè l'uomo di fascia tra i più importanti che ci sono in Serie A negli ultimi cinque anni. Si è conquistato da sconosciuto la Nazionale tedesca. Ha fatto più gol da esterno di Hakimi e più assist e impreziosisce la rosa non come comprimario ma per diventare il titolare». Luca Marchetti, a Skysport, ha analizzato le ultime operazioni del mercato dell'Inter e si è soffermato quindi sugli due arrivati alla corte di Inzaghi.