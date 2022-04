Inter, Caicedo si carica sui social: “Lascia che il tuo successo faccia rumore”

L'attaccante era arrivato a gennaio per dare una mano in attacco ma ha collezionato su 9 gare sei panchine e pochissimi minuti in campo

Eva A. Provenzano

Era arrivato a gennaio per dare un contributo all'Inter, magari nel finale delle partite, come succedeva alla Lazio, quando Inzaghi lo buttava nella mischia. Ma da quando è arrivato, a fine mercato nella sessione invernale, Felipe Caicedo ha trovato pochissimo spazio. Ha giocato in totale 4 minuti. 3 con il Genoa e 1 con la Fiorentina.

In 9 gare giocate dal suo arrivo a Milano una volta non è stato convocato per un affaticamento muscolare, due volte è entrato a fine partita e poi è sempre stata panchina. Si aspettava anche lui di più evidentemente. E forse questa aspettativa si legge nell'ultimo post pubblicato su Twitter. Le foto arrivano da una seduta di allenamento dell'Inter e il calciatore scrive: "Lavora duro e in silenzio, lascia che il tuo successo faccia rumore". Ma al momento sono stati rarissimi i momenti in cui ha avuto la possibilità di farsi sentire.