Calendari, Inter danneggiata 5 volte su 8. La Juve? Zero. Ecco cosa risponde la Lega a Conte

Antonio Conte si è lamentato del calendario della Serie A dopo la ripartenza. I fatti gli danno ragione. E gli danno ragione al di fuori di ogni ragionevole dubbio.

L’Inter, sottolinea la Gazzetta dello Sport, per cinque volte in queste otto giornate ha giocato contro squadre che avevano avuto un giorno in più di riposo. Alla Juve non è mai successo, anzi per due volte le avversarie hanno avuto ventiquattr’ore di “stacco” in meno. Alla Lazio è accaduto solo alla 28ª (due giorni in più per la Fiorentina), ma poi per tre volte il calendario le ha dato un “vantaggio” nei riposi.

LA RISPOSTA DELLA LEGA SERIE A

“La Lega”, scrive la Gazzetta dello Sport, “che compila le giornate e decide anticipi e posticipi, non ha risposto ufficialmente alle proteste dell’allenatore nerazzurro. Ieri ci sono stati contatti fra i vertici della Lega e quelli nerazzurri (l’a.d. Marotta) che sono andati nel segno della distensione.

Il Consiglio di Lega, in cui sono presenti Marotta e Antonello, prima della ripartenza ha deciso la struttura del torneo, ha discusso se partire prima con la Coppa Italia e quando chiudere la stagione, ma poi non è entrato in discorsi di calendario.

Quello è stilato dalla Lega stessa, seguendo anche gli obblighi televisivi, come il posizionamento in un posticipo Roma-Inter o Juve-Lazio, scelti dai “right-holder” a inizio stagione come big-match. Per la sfida di ieri sera, considerata a marzo possibile scontro scudetto, erano stati concessi eccezionalmente i 5 giorni che lamenta Conte, ma che le rivali “sconteranno” nei prossimi turni”.

IL CASO SPECIALE DI JUVE-LAZIO

“Fino a questo punto la Juve ha “spalmato” le otto giornate post-Covid in 28 giorni, mentre l’Inter le ha compresse in 25 (26 per la Lazio). E’ un’altra delle cose di cui si lamenta il tecnico, ma dagli uffici di via Rosellini fanno notare che tutto nasce dall’esigenza di inserire il recupero con la Sampdoria dopo una eventuale finale di Coppa Italia. Insomma, una serie di paletti che hanno limitato le possibilità.

Le tre partite in sette giorni degli ultimi turni sarebbero obbligate dalla necessità di riallineare una squadra che va in posticipo per non doverla tenere sempre in posticipo. Insomma, una contingenza che non è un’anomalia così rara e che sarebbe evitabile solo facendo giocare sempre tutti insieme, cosa ovviamente impossibile viste le necessità televisive”.