Gds – Conte furioso e ha ragione: Inter danneggiata dal calendario. La Juve mai. Anzi…

A seguito del match pareggiato dall’Inter all’Olimpico con la Roma, il tecnico Conte si è sfogato nel post partita contro un calendario che ha penalizzato troppo i nerazzurri. Secondo l’allenatore, infatti, l’Inter ha avuto meno riposo delle avversarie e alla lunga ha pagato la stanchezza.

“La verifica, calendari alla mano, conferma che il percorso dell’Inter è stato effettivamente più complesso di quello delle rivali per lo scudetto (Juve e Lazio alla ripartenza, l’Atalanta si è inserita dopo). Un dato in particolare spicca. Non tanto la denuncia di partite più ravvicinate che per altri, ma il conto dei giorni di riposo delle avversarie dirette. Qui effettivamente c’è una differenza sensibile.

L’Inter per cinque volte in queste otto giornate ha giocato contro squadre che avevano avuto un giorno in più di riposo. Alla Juve non è mai successo, anzi per due volte le avversarie hanno avuto ventiquattr’ore di “stacco” in meno. Alla Lazio è accaduto solo alla 28ª (due giorni in più per la Fiorentina), ma poi per tre volte il calendario le ha dato un “vantaggio” nei riposi”, analizza La Gazzetta dello Sport.