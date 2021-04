GRAFICA – Volata scudetto: la marcia d’avvicinamento delle candidate al titolo

Inter, Milan e Juventus al momento sembrerebbero le principali accreditate per aggiudicarsi il titolo di campione d'Italia. La marcia d'avvicinamento al titolo è iniziata, senza interruzioni fino alla fine del torneo

Mai campionato cosi equilibrato e aperto negli ultimi 10 anni. Se nella passata edizioni i nerazzurri avevano rosicchiato non pochi punti ai bianconeri che si laurearono campioni d'Italia a fine luglio (dopo lo stop del torneo causa Covid) arrivando ad una sola lunghezza dalla formazione allora allenata da Maurizio Sarri, questa volta sono proprio i ragazzi di Antonio Conte a guidare il gruppo e guardare tutti dall'alto della classifica.

Classifica che attualmente recita: Inter punti 65, Milan al secondo posto con 59 punti e Juventus al terzo con 55 punti. Nerazzurri e bianconeri però dovranno recuperare una partita rispettivamente contro Sassuolo e Napoli. Classifica dunque che potrebbe variare in maniera considerevole se entrambe le formazioni dovessero vincere.

Dopo la pausa per le nazionali torna il campionato, ultime 10 gare del torneo di serie A che non avrà più interruzioni da qui al termine. Nove partite che potrebbero confermare l'attuale classifica o modificarla stravolgendo le gerarchie non solo in ottica scudetto ma anche per quanto riguarda la qualificazione alla prossima Champions League.

Questa la grafica con il cammino delle attuali prime tre in classifica

Fattore campo

Se Inter e Milan si divideranno equamente le gare fuori casa e dentro la Juventus potrà contare su una gara in più da giocare allo Stadium. I bianconeri inoltre avranno dalla loto il fattore casalingo anche per i due scontri diretti con Milan e Inter che entrambi si disputeranno a Torino. Scontri diretti che vedranno tutte e tre le pretendenti impegnate in scontri da alta classifica per tre volte. L'Inter, da qui a fine stagione, affronterà Napoli, Roma e Juventus. I rossoneri dovranno vedersela con Lazio, Juventus e Atalanta mentre per i bianconeri ci saranno Atalanta, Milan e Inter.

Finale col brivido

Le ultime tre giornata rappresentano il vero nodo cruciale per i nerazzurri che dovrebbero affrontare squadra in piena corsa scudetto o qualificazione champions. Si inizia con la gara interna contro la Roma mentre Juventus e Milan saranno impegnate in trasferta rispettivamente contro Sassuolo e Torino. Nella penultima giornata di campionato ci sarà il Derby d'Italia a Torino con il Milan che riceverà al Meazza il Cagliari. Si chiude al Meazza con la gara contro l'Udinese mentre Milan e Juventus faranno visita in trasferta ad Atalanta e Bologna.