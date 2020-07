CorSera – Conte nero per il calendario dell’Inter. La Lega minimizza: “Differenza non clamorosa”

Lo sfogo di Conte dopo il pareggio con la Roma è giustificato dal fatto che l’Inter ha effettivamente riposato meno delle avversarie. Il tecnico non ha preso bene l’occasione mancata dalla sua squadra, ma il problema del calendario lo infastidiva da tempo e domenica è esploso.

“La Lega fa sapere che in assoluto, rispetto alla Juventus, la differenza per l’Inter non è clamorosa, anche perché i nerazzurri avevano una partita da recuperare con la Samp. Nelle ultime 7 giornate tra una partita e l’altra hanno riposato 4 giorni per 4 volte e 3 giorni per 3 volte. La Juve, tre volte quattro giorni e tre volte tre giorni, più i cinque concessi per la sfida alla Lazio. Conte non è l’unico a lamentarsi del calendario, lo stesso ha fatto l’allenatore del Torino, Moreno Longo, dopo la sconfitta con la Fiorentina: «Non mi piacciono gli alibi, ma questa è la terza volta che affrontiamo avversari con un giorno di riposo in più e sarà lo stesso col Verona. In questo format anche solo un giorno di riposo in più incide», sottolinea il tecnico granata”, sottolinea il Corriere della Sera.