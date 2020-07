Serafini su Conte: “Patetico e scorretto, deve essere perseguito. E ciò che dice non è vero”

Intervenuto a Sportitalia, il giornalista Luca Serafini ha parlato così delle dichiarazioni di Antonio Conte sul calendario avverso all’Inter:

“Con il Sassuolo, Bologna e Verona l’Inter ha gli stessi giorni di riposo e due su tre le ha giocate in casa. Non soltanto è patetico, ma è anche profondamente scorretto perché istiga al complotto, tu non puoi dire e deve essere perseguito per questo, che si sta facendo in modo che l’Inter venga penalizzata. Durante il cooling break contro il Verona non ha parlato alla squadra perché erano tre partite che non vinceva, ma dopo una vittoria di stra-culo contro il Parma ha fatto il fenomeno con i giornalisti. Fa specie che dica una fesseria del genere. Se dici da tesserato che è stato fatto il calendario per penalizzare l’Inter, qui siamo da penalizzare. Non si può dire, un conto è distogliere l’attenzione e piangere come fa di solito ma pensare che sia stato fatto artatamente per danneggiare l’Inter, non ci sto”.