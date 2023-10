GdS – L’Inter vola e vede già gli ottavi di Champions. Calha tra i top 5 del mondo?

L’anima europea dell’Inter non tradisce. Gli “inzaghiani” si sono distratti in campionato, in questa stagione come nell’altra, ma in Europa filano come treni. Forse è una questione d’atmosfera - le luci dei 70mila di San Siro, le motivazioni forti della Champions -, però l’euro-Inter è applicata e non fa beneficenza come a volte capita in campionato. Battuto il Salisburgo al fondo di una partita tortuosa e complicata, perché la squadra austriaca è spavalda per natura. Gioca per giocarsela, non si impressiona, e però qualcosa concede. L’Inter si è infilata bene in queste licenze e non è andata in confusione né in depressione quando il Salisburgo, sull’1-1, per qualche minuto nella sua baldanza ha accarezzato l’idea del ribaltone. La vittoria della Real Sociedad a Lisbona ha aperto il portone della qualificazione, un successo a Salisburgo nel prossimo turno renderebbe aritmetico il passaggio agli ottavi con due giornate di anticipo, ma sarà bene giocare per il primo posto, spalla a spalla con gli spagnoli, onde guadagnarsi un posto al sole al sorteggio.