Continuano a rimbalzare dalla Germania voci sulla trattativa per il regista dell'Inter: per convincere il club serve somma importante

Il Bayern ha messo nel mirino Hakan Calhanoglu. Kompany vuole un centrocampista per la sua squadra, dopo aver tentato il tutto per tutto per Palhinha, i bavaresi hanno spostato il mirino sul regista turco dell'Inter. Per il club nerazzurro Calhanoglu è un giocatore molto importante, tutto dipenderà da quella che sarà la reale offerta del Bayern.