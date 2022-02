Calhanoglu a SM: “Inter-Liverpool 50-50. Sorpasso Milan? Siamo noi i migliori”

Hakan Calhanoglu ha parlato anche a SportMediaset verso Inter-Liverpool di domani: ecco le sue dichiarazioni

“Avevamo aspettato questo momento, siamo contenti di essere agli ottavi. Domani vogliamo vincere. Ci parliamo e vediamo negli occhi, abbiamo qualità, possiamo passare il turno. Le partite in Champions sono così, intense e di qualità, domani vogliamo vincere coi nostri tifosi. E vogliamo far divertire e divertirci”.

“Non guardo la classifica, ti dico la verità, guardo solo noi. Siamo sulla buona strada, come ho detto prima, per me siamo ancora primi, ci manca una partita. Siamo i migliori in campionato”.