In casa Inter si trema per la possibile partenza del regista. In primis il tecnico che lo ha riscoperto in quel ruolo

C'è preoccupazione in casa Inter per il futuro di Calhanoglu. Inutile nascondersi, il turco è uno dei giocatori fondamentali della squadra di Inzaghi. Il tecnico lo ha reinventato regista, trovandogli il ruolo perfetto e il turco ha dimostrato di essere un giocatore di livello mondiale in quel ruolo. Per questo Inzaghi non vuole rinunciare al giocatore.