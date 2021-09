Calhanoglu, stop alle montagne russe. Fiducia dall’Inter, ora serve continuità

Il turco, prelevato dal Milan, dopo il problema a Eriksen deve dimostrare di poter rendere al meglio senza pause con l'Inter

L'Inter non ha avuto dubbi: perso Eriksen per i noti problemi, il club nerazzurro si è buttato subito su Calhanoglu e ha puntato con decisione su di lui. Ottimo l'avvio del turco ex Milan che ora deve dare continuità alle sue prestazioni.

"In due partite, l’Inter ha visto il lato migliore di Calhanoglu, contro il Genoa (gol e corner per l’incornata vincente di Skriniar dentro a una gara di grande sostanza), e quello peggiore, contro il Verona (tanta imprecisione e idee ridotte). Con la maglia nerazzurra è arrivato il momento di dare una svolta, raggiungendo quella costanza di rendimento che sin qui è stata il vero difetto nella carriera di Calhanoglu. È stato così anche al Milan, dove ha alternato scorci di stagione da trascinatore (coincisi con le migliori esibizioni del Diavolo), ad altri di appannamento. L’Inter gli ha spalancato le porte dopo lo stop di Eriksen. Inzaghi è stato entusiasta di averlo a disposizione. E l’inserimento nel nuovo ambiente non poteva essere migliore. Il campo, però, resta il giudice definitivo. E domani a Marassi per il turco sarà un’altra prova", si legge sul Corriere dello Sport.