Ha scosso l'ambiente nerazzurro l'interesse del Bayern Monaco nei confronti di Hakan Calhanoglu . Il centrocampista non si è ancora esposto pubblicamente dopo la notizia e all'Inter non è arrivata, a oggi, nessuna offerta del club tedesco. "Resta il fatto che è una situazione imprevista. Anche Inzaghi, in vacanza, sta vivendo la situazione con un pizzico apprensione: oltre a ritenerlo incedibile, dal giocatore, finora, non aveva ricevuto alcun tipo di segnale di possibile insofferenza", sottolinea il Corriere dello Sport .

"A questo punto, diventa sempre più urgente ottenere chiarezza. Ed, evidentemente, tocca a Calhanoglu esporsi. In maniera diretta, però. Non attraverso qualche "canale" di comodo, con lo scopo di lanciare messaggi. L’Inter, però, non aspetterà ad oltranza, visto che ne va della prossima stagione. La posizione del club è già stata trasmessa: se l’ex-Milan volesse davvero andare via, non sarà trattenuto contro voglia, ma dovrà comunque portare un’offerta adeguata al suo valore e alla sua importanza".