Inter, Calhanoglu: “Milan? Guardiamo solo a noi. Dobbiamo vincere per forza”

Una partita da vincere a tutti i costi, per riportarsi temporaneamente in vetta e mettere pressione al Milan in questa lotta scudetto entusiasmante. L'Inter di Simone Inzaghi affronta l'Empoli a San Siro senza margine d'errore. Ecco le parole di Hakan Calhanoglu prima del fischio d'inizio: