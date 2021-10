Inter, non preoccupa l’acciacco di Calhanoglu: per la Juve buone speranze che ci sia

Il centrocampista non era tra i convocati della squadra di Inzaghi per la gara di CL contro lo Sheriff ma dovrebbe esserci nella prossima di campionato

L'Inter si gode qualche ora di riposo dopo la vittoria contro lo Sheriff ed in vista della partita contro la Juventus. Nella gara di Champions non era tra i convocati Calhanoglu. Problema fisico per lui che è stato sostituito, alla grande, da Vidal(ha pure trovato il gol).