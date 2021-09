Inter-Bologna, dentro Correa, ma non solo: pronto il grande esordio, e c’è pure Vidal

Nel secondo tempo della partita contro il Real Madrid, l'Inter di Simone Inzaghi ha palesato una certa stanchezza in alcuni elementi chiave

Nel secondo tempo della partita contro il Real Madrid, l'Inter di Simone Inzaghi ha palesato una certa stanchezza in alcuni elementi chiave. Ecco perché, visto il tour de force da qui al 2 ottobre (gare in successione contro Bologna, Fiorentina, Atalanta, Shakhtar e Sassuolo), Simone Inzaghi sabato a San Siro contro i rossoblù è pronto a cambiare. Dentro, come scrive la Gazzetta dello Sport, Joaquin Correa, ma non solo:

"Correa dovrebbe andare verso l'esordio da titolare e la prima con l'amico Lautaro. Mentre Vidal insidia Calhanoglu, a destra potrebbe fermarsi per un giro Darmian, con Dumfries (che però deve completare l'apprendistato, soprattutto in fase di non possesso) o D'Ambrosio alla prima occasione. Perisic sulla fascia opposta invece ha convinto anche in Coppa e per ora va considerato in leggero vantaggio su Dimarco".