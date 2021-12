Cambiasso: “Inter a Milano porti la personalità. Inzaghi? Coi cambi ha capito…”

Le parole dell'ex nerazzurro: "L'Inter stava facendo molto bene il primo tempo, con personalità. A Milano si porti questo"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Esteban Cambiasso, ex centrocampista nerazzurro, ha commentato così la sconfitta dell'Inter ai danni del Real Madrid: "Si parla tanto sempre dei tre centrocampisti del Real e che il loro ciclo possa essere finito, ma ci smentiscono ogni volta: hanno una qualità incredibile e dimostrano sempre che il pensiero veloce è più importante della corsa. Casemiro ha fatto tutto quello che la partita chiedeva: in tribuna l'ho guardato e sembra una banalità, ma guarda tutto quello che sta succedendo in campo. Il piazzamento dei giocatori del Real è sempre perfetto, non lo fanno veloce ma lo fanno prima: anticipano i movimenti degli altri.