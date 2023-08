Canale Twitch Fcinter1908, oggi doppia puntata: alle 14:15 estrazione maglia Lautaro

Nella giornata di oggi, lunedì 28 agosto, doppio appuntamento sul canale Twitch di Fcinter1908. Alle ore 14:15, ci sarà l'estrazione della maglia autografata di Lautaro Martinez, un giveaway per gli abbonati al canale di Fcinter1908. Una consuetudine che verrà ripetuta costantemente durante la stagione, per permettere agli abbonati del canale di vincere altre maglie di giocatori della rosa nerazzurra.

Ma quello delle 14:15 sarà solo il primo appuntamento di giornata. Dopo Cagliari-Inter, infatti, ci ritroveremo sul canale con Daniele Mari, Fabrizio Biasin, Pasquale Guarro e Giovanni Montopoli per commentare la prestazione dei nerazzurri in Sardegna. Appuntamento subito dopo le interviste post partita, orientativamente per le 23:30, per scambiarci opinioni sulla gara di Lautaro e compagni.