CdS – Mercato Inter, super proposta per Candreva. Asamaoh verso la Mls, Dalbert no al prestito

Come noto, l’Inter ha bisogno di vendere per poi tornare sul mercato. Ceduto Godin, arriva Vidal. Ma sono vicine anche altre uscite: per il giovane Salcedo potrebbe esserci il ritorno al Verona; ieri il suo agente Riso ne ha parlato con la dirigenza dell’Inter. Sfumato il Genoa, Candreva tratta con la Samp che gli ha offerto un contratto di 5 anni.

“Dalbert, invece, può andarsene solo a titolo definitivo, non in prestito con diritto di riscatto anche perché la sua partenza obbligherebbe a prendere un quinto di sinistra (Alonso? Firpo? Emerson Palmieri?). Valigie pronte anche per il ghanese: ha mercato nella Mls americana altrimenti potrebbe risolvere il contratto”, rivela il Corriere dello Sport.