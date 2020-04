Ronaldo: “Ecco perché me ne andai dal Barça. Con l’Inter una splendida storia d’amore”

Una diretta Instagram tra due monumenti, a forti tinte nerazzurre. Fabio Cannavaro e Ronaldo, due leggende live sui social. Il Fenomeno, rispondendo ad alcune domande dell’ex difensore dell’Italia, ha raccontato un retroscena risalente all’estate del 1997, quella del trasferimento all‘Inter:

“Volevo rimanere al Barcellona, avevo firmato il rinnovo. Dopo cinque giorni mi chiama il presidente Nunez e si è tirato indietro. L’Inter era pronta a prendermi e sono andato. E’ stata una bellissima storia d’amore. Capello? Con me forse è stato un po’ troppo esigente. Gli voglio tanto bene, è la storia del calcio e ci siamo chiariti. In Italia ho fatto meno gol che in Spagna, perché in Serie A c’è sempre stata molta più attenzione alla fase difensiva. Come presidente sono molto vicino alla squadra, non do ordini all’allenatore. Cerco di stare vicino ai giocatori“.